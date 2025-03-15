Die Zeit узнала об утверждении Германией нового пакета военной помощи Украине
Парламентские фракции Германии утвердили выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму €3 млрд. Об этом 14 марта сообщила газета Die Zeit.
По данным издания, дополнительное финансирование стало частью комплексного финансового пакета, согласованного партиями Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и «Зелеными».
Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц одобрил выделение средств после того, как будет окончательно одобрено предоставление дополнительных расходов на оборону и инфраструктуру Украины.
Председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель 13 марта заявила, что Мерц пытается совершить «финансовый госпереворот» ради увеличения военных расходов и помощи Украине. По словам Вайдель, Мерц обманул избирателей, согласившись с социал-демократами на реформу, которая позволит обойти ограничения на заимствования и направить сотни миллиардов евро на оборону.