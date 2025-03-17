Суд приговорил Кулибабу к 10 годам колонии общего режима

Санкт-Петербургский городской суд приговорил криминального авторитета Владимира Кулибабу к 10 годам колонии общего режима по делу о двойном убийстве 30-летней давности и покушении на убийство. Об этом 17 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Его соучастников, Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля, суд оправдал в связи с непричастностью к совершенным преступлениям, признав за ними право на реабилитацию.

11 марта суд вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Кулибабы, Карпинского и Мотыля. Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 209 УК РФ в отношении Кулибабы, а также по ч. 2 ст. 209 УК РФ в отношении Карпинского и Мотыля, было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Кулибабу задержали в декабре 2021 года. Ему предъявили обвинения в убийстве члена «могиловской» ОПГ Игоря Савина и сотрудника милиции Кирилла Угольникова, покушении на убийство экс-помощника замминистра МВД Дмитрия Скворцова и участии в преступном сообществе и руководстве им.

До этого криминальный авторитет был арестован в ноябре 2010-го по обвинению в убийстве директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля, совершенном в 2008 году. Тогда Кулибабе удалось избежать наказания: присяжные признали его невиновным.