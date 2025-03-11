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Суд прекратил дело в отношении Кулибабы в связи с истечением сроков давности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении криминального авторитета Владимира Кулибабы, а также его соучастников Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля. Об этом 11 марта сообщил корреспондент «Известий».

Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 209 УК РФ в отношении Кулибабы, а также по ч. 2 ст. 209 УК РФ в отношении Карпинского и Мотыля, было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Кулибабу задержали в декабре 2021 года. Ему предъявили обвинения в убийстве члена «могиловской» ОПГ Игоря Савина и сотрудника милиции Кирилла Угольникова, покушении на убийство экс-помощника замминистра МВД Дмитрия Скворцова и участии в преступном сообществе и руководстве им.

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До этого криминальный авторитет был арестован в ноябре 2010-го по обвинению в убийстве директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля, совершенном в 2008 году. Тогда Кулибабе удалось избежать наказания: присяжные признали его невиновным.

Как рассказал «Известиям» старший следователь ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Матвей Саулов, в 1990-е и 2000-е годы «могиловская» ОПГ была одним из крупнейших организованных преступных сообществ города. Возглавлял группировку Константин Яковлев (Костя Могила). После гибели Яковлева в 2003 году Кулибаба взял в свои руки руководство группировкой.

По словам Саулова, в 1990-е у «могиловских» был огромный административный ресурс, а фамилия Кулибабы фигурировала во многих оперативных сводках. При этом следователям не хватало доказательств, чтобы предъявить обвинение.

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