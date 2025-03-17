Ретроспорткар Renault начнут продавать в 2027 году

Компания Renault начнет продажи электрического спорткара 5 Turbo 3E в 2027 году, тираж модели составит всего 1980 экземпляров. Об этом 17 марта объявила пресс-служба компании.

При разработке модели инженеры Renault работали совместно со специалистами марки Alpine, они вдохновлялись культовыми моделями 5 Turbo и Turbo 2 из 1980-х, от которых новинка унаследовала стиль экстерьера.

Представители компании заявили, что относят модель к новому классу «мини-суперкар» — хот-хэтч в длину как городской автомобиль, а в ширину как суперкар. Длина автомобиля составляет 4,08 м, ширина — 2,03 м, а высота — 1,38 м. Колесная база равна 2,57 м, а клиренс — 118 мм.

Renault 5 Turbo 3E имеет только задний привод. Двухмоторная силовая установка суммарной мощностью 540 л.с. позволяет ускоряться с нуля до 100 км/ч примерно за 3 с, максимальная скорость — 270 км/ч. Максимальный крутящий момент заявлен на уровне 4800 Нм.

Масса спорткара составляет 1450 кг, аккумуляторная батарея емкостью 70 кВт⋅ч позволяет проехать порядка 400 км на одном заряде, а благодаря 800-вольтовой архитектуре за 15 минут можно увеличить заряд аккумулятора от 15 до 80%.

14 марта сообщалось, что новый кроссовер Jaecoo J5 появится в российских автосалонах летом 2025 года. Он станет самой компактной моделью в линейке марки. В мультимедиа-систему J5 будет встроен режим караоке. Отмечается, что автомобиль адаптирован для поездок с домашними питомцами. Отделка отличается повышенной износостойкостью, а специальный складной трап позволяет животным забираться в салон.