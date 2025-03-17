Названы лучшие регионы для жизни после 55 лет

Москва и Санкт-Петербург заняли первые места в рейтинге регионов по качеству жизни для людей старше 55 лет. Об этом 17 марта сообщила газета «Коммерсант».

Исследование было проведено в рамках проекта «Если быть точным» и основывалось на четырех ключевых показателях: ожидаемая продолжительность жизни, доля пожилых людей с доходами ниже прожиточного минимума, доля работающих пенсионеров и доля тех, кто посетил хотя бы одно культурное мероприятие за последний год.

Основным критерием для анализа стала ожидаемая продолжительность жизни после 55 лет. В 2023 году этот показатель составил 24,5 года в среднем по стране, а в Москве и Санкт-Петербурге — 29,8 и 26,5 года соответственно.

По словам вице-мэра столицы Анастасии Раковой, более 1 тыс. жителей города отметили свое 100-летие.

«Столица располагает к активному образу жизни и долголетию», — сказала она.

Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева 23 января сообщила, что Москва, Санкт-Петербург и Татарстан стали лидерами в рейтинге агентства по качеству жизни за 2024 год. Также лидирующие позиции по динамике роста занимают Республика Северная Осетия — Алания, Ярославская, Томская и Кировская области.