Надежда Бабкина, народная и эстрадная певица. Биография

Певица родилась 19 марта 1950 года в городе Ахтубинске Астраханской области, расположенном на берегу Волги. Ее отец Георгий Иванович, потомственный казак, был председателем колхоза и хорошо играл на разных инструментах. Мама Тамара Александровна работала учительницей. Она происходила из старинного рода Чистяковых, до революции владевшего мануфактурой в Москве.

В доме у Бабкиных часто собирались гости, праздники традиционно сопровождались шумными посиделками и народными песнями под гармонь. Надежда с детства впитывала культуру своей родины и увлеклась музыкой. В школьные годы она участвовала в вокальной самодеятельности, а учась в 10-м классе, выиграла Всероссийский конкурс молодежи в жанре русской народной песни. Следующим этапом творческой биографии была работа в областном управлении кинопроката, где перед началом сеансов в кино молодая певица исполняла русские композиции.

После школы будущая артистка решила продолжить музыкальную карьеру. В 1971 году она окончила Астраханское музыкальное училище (ныне — Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского). Затем продолжила образование в Москве, поступив на дирижерско-хоровое отделение Института имени Гнесиных. В 1986 году певица приобрела еще одну специальность — режиссер эстрадных и массовых представлений, окончив высшие театральные курсы при ГИТИСе.

В 1974 году, во время обучения в Гнесинке, Надежда Бабкина организовала вокальный ансамбль «Русская песня», в репертуар которого вошли народные песни разных регионов России, включая духовные песнопения, и современные авторские композиции. Всесоюзная слава пришла к коллективу быстро. Первым крупным успехом стало выступление на Всероссийском конкурсе советской песни в Сочи.

С конца 70-х ансамбль начал самостоятельно работать при «Москонцерте». Участниками коллектива было создано большое количество тематических концертных программ, спектаклей и народных действ: «Свадьба», «Масленица», «Ночное гадание» и другие. Многие номера стали всенародными шлягерами. Более того, было выполнено более ста обработок русских народных песен. Среди самых известных аранжировки песен «Москва златоглавая», «Девушка Надя», «Как хотела меня мать», «Если хочешь быть военным».

Позднее на основе ансамбля в столице был создан фольклорный центр, преобразованный в 2000 году в первый в России государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня». На протяжении всего времени Бабкина — его бессменный руководитель, режиссер спектаклей и исполнительница главных ролей. За яркий сценический образ артистки отвечали российские модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. В настоящее время кроме концертов в театре проходят новогодние елки для детей, работают детско-юношеская студия «Наследие» и музей кукол из коллекции Надежды Бабкиной.

Сегодня артистка ведет активную гастрольную жизнь, участвует в телевизионных проектах (из последних — «Модный приговор» на Первом канале) и ведет мастерскую на кафедре эстрадного искусства в ГИТИСе. Надежда Бабкина также активный общественный деятель. В 2014 году она участвовала в выборах в Мосгордуму по избирательному округу № 6 (районы Головинский, Левобережный, Ховрино и часть Западного Дегунино), набрав большинство голосов.

В качестве депутата певица добилась открытия детских музыкальных студий в школах на севере столицы. Также она занимается благотворительной деятельностью. Надежда Бабкина — президент благотворительного фонда «Народная певческая культура» и некоммерческой организации «Фонд поддержки деятелей культуры».

В 1992 году основательнице ансамбля «Русская песня» было присвоено звание народной артистки России. В декабре 2022 года президент Владимир Путин наградил певицу орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Прежде она была награждена орденами III и IV степеней. На Украине певица внесена в список запрещенных артистов.

Личная жизнь

В официальном браке российская артистка была лишь однажды. Официальным мужем Надежды Бабкиной был Владимир Заседателев, музыкант и барабанщик, сотрудничавший с такими популярными вокально-инструментальными ансамблями (ВИА), как «Самоцветы» и «Лейся, песня». Пара расписалась в 1974 году. Через год родился сын Данила. Брак продлился почти 20 лет, после чего супруги расстались.

Единственный сын Бабкиной получил юридическое образование, имеет степень кандидата юридических наук. Позднее он основал свою юридическую фирму. В 2007 году Данила женился, сейчас он с женой Татьяной воспитывает троих детей: сына Георгия и дочерей Веру и Марфу.

С 2003 года певица состоит в гражданском браке с певцом и бизнесменом Евгением Горшечковым 1980 года рождения, более известным под псевдонимом Евгений Гор. Их первая встреча состоялась в Саратове на конкурсе молодых исполнителей, где артистка присутствовала в качестве члена жюри. В последние годы Надежда Бабкина и Евгений Гор не появляются вместе на публике, из-за чего в СМИ участились сообщения об их расставании.