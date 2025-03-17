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Автоэксперт объяснил важность «прожарки» мотора после зимы

Эксперт Стрельбицкий: после зимы нужно «прожарить» двигатель
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
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После зимы, когда машина подвергалась воздействию низких температур, влажности и реагентов, необходимо провести процедуру «прожарки» мотора. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, передает «Российская газета» 17 марта.

Процесс «прожарки» двигателя — это длительное интенсивное движение автомобиля на высоких оборотах, что позволяет очистить двигатель от накопившихся загрязнений и отложений, объяснил автоэксперт. Процедура помогает удалить влагу из мотора и выхлопной системы, которая образуется зимой из-за конденсата, очистить от нагара свечи зажигания, клапаны и камеру сгорания, а также улучшить работу мотора, отметил он.

«Прожарку» следует проводить не менее 30–40 минут в сухую погоду, чтобы избежать дополнительного воздействия влаги. На маршруте должны чередоваться городской и загородный режимы, чтобы двигатель работал на разных оборотах. Затем требуется проверить уровень и состояние масла, а также заменить при необходимости воздушный и топливный фильтры, посоветовал специалист.

Он отметил, что зимой низкая температура замедляет процессы сгорания топлива и ухудшает испарение масла, при коротких поездках и медленном прогреве в двигателе накапливаются продукты неполного сгорания топлива. Из-за этого снижается мощность и увеличивается расход топлива.

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11 марта автоэксперт Александр Сосновский рассказал, что установка в автомобиль поддельного или некачественного масляного фильтра может привести к загрязнению и повышенному износу двигателя внутреннего сгорания. Поддельный фильтр имеет некачественный фильтровальный элемент, который забьется раньше установленного производителем срока и будет пропускать масло с частицами загрязнений напрямую в двигатель, объяснил специалист.

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