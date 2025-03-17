Vietnam Airlines возобновит рейсы Ханой — Москва спустя три года после перерыва

Vietnam Airlines возобновит с мая прямые рейсы между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании на ее сайте.

«С 8 мая Vietnam Airlines возобновляет прямые рейсы между Ханоем и Москвой, которые будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам», — говорится в сообщении, опубликованном 14 марта.

Авиакомпания Vietnam Airlines приостановила полеты по маршруту Ханой — Москва в марте 2022 года. Сейчас ожидается, что прямой рейс Ханой — Москва поспособствует восстановлению туристического сектора и торговле между двумя странами.

«Аэрофлот» с 31 января 2024 года возобновил регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Хошимин (Вьетнам). Тогда сообщалось, что полеты будут выполняться два раза в неделю.