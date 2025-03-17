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Диетолог посоветовала несколько способов для похудения без вреда для здоровья

Диетолог Богданова: для успешного похудения необходимо следить за дисциплиной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В связи с тем, что скоро наступит лето, многие люди начинают задаваться вопросом о похудении. Однако многие способы сбросить лишний вес могут нести в себе непосредственный вред здоровью. Об этом 17 марта рассказала диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова в беседе с радио Sputnik.

Для того чтобы привести тело к необходимым параметрам, следует понять, что кроме диеты важно соблюдать определенную дисциплину, чтобы не сорваться и не упустить полученный прогресс.

«Дисциплина — это простые действия, которые нужно делать на регулярной основе. Есть такой момент, когда человек начинает что-то делать и бросает. Нужно преодолеть желание оставить задуманное», — подчеркнула диетолог.

Она подчеркнула, что для успеха в похудении также требуется усиленная концентрация. При желании сбросить лишние килограммы нужно сконцентрироваться на поставленной задаче и сделать ее приоритетной для себя.

Богданова уточнила, что первоначально в диете важен режим питания. Также из рациона необходимо исключить продукты с большим гликемическим индексом, такие как хлебобулочные изделия или сладости. По ее словам, предпочтение стоит отдать продуктам зеленого цвета.

Помимо этого следует следить за водным балансом и выпивать минимум три стакана воды в день. Необходимо также уделять время спорту и гулять на улице по полчаса ежедневно.

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Заместитель главврача КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины по клинико-экспертной работе, врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова 4 марта сообщила о том, что ожирение часто начинается в детстве. Изменить гены невозможно, но можно смоделировать здоровый образ жизни, чтобы предотвратить проблемы.

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