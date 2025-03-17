Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД КНДР призвали страны G7 первыми начать ядерное разоружение
Армия
Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении
Мир
В ООН призвали к сдержанности и прекращению всех военных действий в Йемене
Армия
Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала 198 атак украинских БПЛА в ДНР
Мир
Мантуров заявил об ожидаемом увеличении поставок сельхозпродукции из РФ в Катар
Мир
Латвия приостановила работу единственного КПП с Белоруссией
Армия
Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил операторов FPV-дронов ВСУ в районе Часова Яра
Армия
Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и технику ВСУ в курском приграничье
Общество
Синоптики спрогнозировали похолодание и гололедицу в Москве 17 марта
Мир
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Эфиопии
Мир
Трамп заявил о планах провести разговор с Путиным 18 марта
Мир
Политолог назвал отстранение Кулюхина противоречием свободе прессы
Общество
В Госдуме намерены увеличить штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ
Армия
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили технику и живую силу ВСУ
Происшествия
В Ростовской области заявили об отражении атаки БПЛА в двух районах
Наука и техника
Самолет Superjet с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет
Наука и техника
Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым вернется на Землю 18 марта

Bloomberg узнало возможную дату обнародования документов по делу принца Гарри

Bloomberg: документы по делу принца Гарри могут обнародовать до 18 марта
0
EN
Фото: Global Look Press/Darryl Dyck
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Иммиграционные документы принца Гарри, на основании которых он получил визу для нахождения в США, по решению суда до 18 марта должны быть опубликованы. Об этом 16 марта сообщило информационное агентство Bloomberg.

«Согласно судебным документам от 15 марта, судья Карл Николс приказал министерству внутренней безопасности США опубликовать отредактированные версии документов не позднее вторника», — сообщает издание.

По информации агентства, в автобиографической книге «Запасной» (Spare) принц Гарри утверждал, что пробовал кокаин, марихуану и галлюциногенные препараты. В консервативном фонде «Наследие» (Heritage Foundation) подозревают, что в документах на визу об этом не сказано, поэтому данное несовпадение может служить поводом для депортации.

Запасной выход: чем опасны мемуары принца Гарри
Гонорар автора, по некоторым данным, составил 20 миллионов долларов

Газета The Daily Mail 16 февраля сообщила, что принцу Гарри может грозить уголовное преследование в США, если подтвердится, что он солгал об употреблении запрещенных веществ в заявлении на американскую визу. Уточняется, что любому человеку, который солгал об этом в заявлении на визу США, грозят до пяти лет тюрьмы, штраф или депортация.

Президент США Дональд Трамп 8 февраля в интервью газете New York Post заявил, что не хочет депортировать принца Гарри и оставит его в покое, так как, по его мнению, у него и так хватает проблем с женой.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025