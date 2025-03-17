Bloomberg узнало возможную дату обнародования документов по делу принца Гарри

Иммиграционные документы принца Гарри, на основании которых он получил визу для нахождения в США, по решению суда до 18 марта должны быть опубликованы. Об этом 16 марта сообщило информационное агентство Bloomberg.

«Согласно судебным документам от 15 марта, судья Карл Николс приказал министерству внутренней безопасности США опубликовать отредактированные версии документов не позднее вторника», — сообщает издание.

По информации агентства, в автобиографической книге «Запасной» (Spare) принц Гарри утверждал, что пробовал кокаин, марихуану и галлюциногенные препараты. В консервативном фонде «Наследие» (Heritage Foundation) подозревают, что в документах на визу об этом не сказано, поэтому данное несовпадение может служить поводом для депортации.

Газета The Daily Mail 16 февраля сообщила, что принцу Гарри может грозить уголовное преследование в США, если подтвердится, что он солгал об употреблении запрещенных веществ в заявлении на американскую визу. Уточняется, что любому человеку, который солгал об этом в заявлении на визу США, грозят до пяти лет тюрьмы, штраф или депортация.

Президент США Дональд Трамп 8 февраля в интервью газете New York Post заявил, что не хочет депортировать принца Гарри и оставит его в покое, так как, по его мнению, у него и так хватает проблем с женой.