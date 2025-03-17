Косачев оценил перспективы отношений РФ с США

В Совфеде не исключают никаких сценариев дальнейшего развития двусторонних отношений с США — от самых позитивных до самых негативных, заявил «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Мы будем, разумеется, прилагать все усилия к тому, чтобы нынешние тенденции закрепить. Мы будем реагировать, если с противоположной стороны начнутся опять какие-то развороты в невыгодном для России направлении», — уточнил он.

По словам Косачева, чтобы сохранить диалог, потребуются усилия с двух сторон, и они сейчас прилагаются. Он отметил, что инициатором проблем в международных отношениях в последние годы была не Россия, и поэтому инициатива по их искоренению должна исходить от тех, кто их спровоцировал, то есть от Запада.

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