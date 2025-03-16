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Сотрудники NASA пожаловались на тараканов и нехватку столов после указа Трампа

Reuters: сотрудники NASA столкнулись с тараканами после возвращения с удаленки
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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Сотрудники Национального аэрокосмического управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) вернувшись в штаб-квартиру в Вашингтоне после работы на удаленном доступе обнаружили, что офис кишит тараканами. Об этом 16 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух человек, «знакомых с условиями».

20 января президент Дональд Трамп своим приказом постановил сотрудникам федерального правительства США, многие из которых работали из дома после пандемии коронавируса, вернуться в свои офисы на полный рабочий день.

Так, агентство сообщает, что некоторым работникам не хватило столов, поэтому кому-то пришлось работать, просто сидя на стуле. Кроме того, в офисе были перебои с интернетом. Между собой сотрудники NASA сравнили борьбу за поиск рабочего места с сюжетом боевика «Голодные игры».

«Наша команда немедленно приняла меры для устранения этих опасений, а также беседу с нашим специалистом, который регулярно проводит дезинсекцию. У нас более чем достаточно места для размещения сотрудников нашей штаб-квартиры», — заявила агентству представитель NASA Шерил Уорнер

В свою очередь профессор социальной политики в Мичиганском университете Пэм Херд, комментируя ситуацию, добавила, что подход «двигайся быстро и ломай вещи» не работает в случаях, когда нужно принять важное решение в своей жизни и подумать о его последствиях.

«Поэтому они говорят всем вернуться на работу, не принимая во внимание тот факт, что у них нет места, чтобы разместить всех», — отметила социолог.

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В середине января газета Daily Mail сообщила, что, по предположению ученых, в некоторых мешках с молотым черным кофе могут содержаться микроскопические частицы тараканов и других насекомых, попадающих туда во время переработки зерен. Как заявила «Известиям» кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, в большинстве случаев крохотные частички насекомых в молотом кофе здоровью не навредят, но есть исключение. Так, употребление такого напитка может вызвать аллергическую реакцию у людей с аллергией на мидии, устрицы, креветки, раков и прочие подобные продукты.

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