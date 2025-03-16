Журналист Карлсон заявил об уважении к Путину за его отношение к России
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что уважает президента России Владимира Путина, так как он является настоящим патриотом своей страны. Об этом зашла речь 16 марта, когда Карлсон вел разговор со своим коллегой Клейтоном Моррисом.
«За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной», — отметил на это Карлсон. Видеозапись беседы опубликована в его YouTube-канале.
Журналист также добавил, что Москва обладает большим арсеналом ядерного оружия, при этом у РФ его больше, чем у любой другой страны в мире.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель 14 марта заявила, что Россия является огромной и сильной страной, которая вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа. Она отметила, что РФ — это страна с большим количеством полезных ископаемых, а также сильная ядерная держава во главе с «властным президентом». Также в разговоре со СМИ экс-канцлер ФРГ указала, что странам Запада необходимо учитывать российскую точку зрения.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 февраля уточнил, что Россия стремится выстраивать диалог с позиции взаимного уважения и выгоды со всеми странами, не только с США.