Число погибших при пожаре в ночном клубе в Северной Македонии возросло до 51
В результате пожара в ночном клубе города Кочани в Северной Македонии 51 человек погиб и более 100 получили ранения различной степени тяжести. Об этом 16 марта заявил глава МВД балканской республики Панче Тошковски.
«51 человек погиб и более 100 получили ранения в результате вчерашнего пожара на дискотеке в Кочани», — приводит его слова издание «Нова Македониjа».
Тошковски сообщил, что причины пожара на дискотеке расследуются и по этому делу задержаны люди. Также он выразил соболезнования близким погибших и пострадавших.
О пожаре в ночном клубе в городе Кочани стало известно ранее в этот день. Предположительно, возгорание произошло из-за использования пиротехники.