В Пхеньяне прошли переговоры заместителей глав МИД России и КНДР

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко провел переговоры со своим коллегой из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чон Гу и министром иностранных дел страны Цой Сон Хи. Об этом 16 марта сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На переговорах обсудили <...> кооперации в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и договоренностями, которые были достигнуты на историческом саммите в июне», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, представители государств договорились об обмене опытом и двустороннем сотрудничестве. Они также договорились о практических мерах по укреплению взаимоотношений между странами.

По информации агентства, переговоры прошли в дружественной атмосфере. Участие в них также принимал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

ЦТАК 15 марта сообщило, что Руденко вместе с делегацией прибыл с визитом в КНДР. В аэропорту города российских представителей встретили сотрудники МИДа республики, посольства России и непосредственно посол РФ в КНДР Александр Мацегора.