Операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ на южнодонецком направлении

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» нанесли удар по технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом 16 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Если нужна поддержка, то мы заходим вместе с ребятами. Если нужно просто сопроводить парней, чтобы они не заблудились, правильно пошли, куда им идти, какое направление, какой блиндаж. Нам-то с воздуха виднее, чем им с земли», — рассказал оператор беспилотно-летательного аппарата (БПЛА) с позывным Студент.

В ведомстве уточнили, что оператор дрона обнаружил на дороге пикап противника и нанес по нему удар. Затем этот же оператор уничтожил несколько боевиков ВСУ, которые не успевали укрыться в здании.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что расчеты дронов-камикадзе поражают командные пункты на южнодонецком направлении. Благодаря точной работе расчетов БПЛА группировки войск «Восток» мотострелки ежедневно продвигаются вперед, освобождая территории.

15 марта в Минобороны сообщили, что операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили немецкий танк Leopard и американский бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ на южнодонецком направлении спецоперации.