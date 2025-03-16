Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров и Рубио договорились о продолжении восстановления связей между РФ и США
Армия
Военные группировки войск «Запад» уничтожили 28 пунктов управления БПЛА ВСУ
Мир
В Пхеньяне прошли переговоры заместителей глав МИД России и КНДР
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали переменную облачность в Москве 16 марта
Происшествия
В Ростовской области сообщили об отражении атаки БПЛА на регион
Экономика
Цены на жилье могут вырасти на 10–20% из-за расширения семейной ипотеки
Происшествия
Губернатор Воронежской области заявил о ликвидации не менее 15 БПЛА над регионом
Мир
Практически весь штат «Голоса Америки» отправили в административный отпуск
Мир
В протестных акциях в Белграде приняли участие 107 тыс. человек
Мир
Politico назвала удары по Йемену частью новой политики Трампа на Ближнем Востоке
Происшествия
В Калининградской области обрушился аварийный дом с проживающими в нем людьми
Экономика
Выдачи семейной ипотеки за год выросли в полтора раза
Армия
Операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в ЛНР
Спорт
Овечкин забил 887-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до семи шайб
Армия
Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье
Стиль
Третий день Московской недели моды прошел в Манеже
Сюжет:

Операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ на южнодонецком направлении

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» нанесли удар по технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом 16 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Если нужна поддержка, то мы заходим вместе с ребятами. Если нужно просто сопроводить парней, чтобы они не заблудились, правильно пошли, куда им идти, какое направление, какой блиндаж. Нам-то с воздуха виднее, чем им с земли», — рассказал оператор беспилотно-летательного аппарата (БПЛА) с позывным Студент.

В ведомстве уточнили, что оператор дрона обнаружил на дороге пикап противника и нанес по нему удар. Затем этот же оператор уничтожил несколько боевиков ВСУ, которые не успевали укрыться в здании.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что расчеты дронов-камикадзе поражают командные пункты на южнодонецком направлении. Благодаря точной работе расчетов БПЛА группировки войск «Восток» мотострелки ежедневно продвигаются вперед, освобождая территории.

«Обучение тогда происходило в бою, не было времени на полигонах отрабатывать»
Как танкисты и артиллеристы помогают штурмовикам продвигаться к границам Днепропетровской области

15 марта в Минобороны сообщили, что операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили немецкий танк Leopard и американский бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ на южнодонецком направлении спецоперации.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025