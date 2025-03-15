Операторы FPV-дронов уничтожили танк Leopard и бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ

Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили немецкий танк Leopard и американский бронеавтомобиль MaxxPro Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении спецоперации. Об этом 15 марта сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие выявили замаскированную технику противника в ходе ведения воздушной разведки. После этого операторы беспилотников провели несколько атак, в результате которых и были ликвидированы танк и бронеавтомобиль противника.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» несут круглосуточное дежурство на линии боевого соприкосновения, обеспечивая продвижение штурмовых групп вглубь вражеских позиций. По данным ведомства, за прошедшую неделю военные группировки уничтожили свыше 1085 боевиков ВСУ, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

В Минобороны РФ 3 марта сообщили, что военнослужащий расчета ударных беспилотников группировки войск «Центр» также уничтожил танк Leopard ВСУ на красноармейском направлении спецоперации. Разведчик-оператор Виталий отметил, что сначала он обездвижил технику, а затем уже совместно с расчетами БПЛА соседнего подразделения ликвидировал танк несколькими точными ударами.