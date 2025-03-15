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Вице-премьер Сербии не исключил возможность ареста Милорада Додика

Вице-премьер Сербии Вулин не исключил арест Додика военными Евросоюза
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Фото: TASS/NIDAL SALJIC
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Вице-премьер Сербии Алексадр Вулин 15 марта заявил, что не исключает возможность ареста президента Республики Сербской Милорада Додика военнослужащими Европейского союза (ЕС).

«Если план западных служб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика», — цитирует его газета Novosti.

По словам Вулина, в том числе по ордеру суда Боснии и Герцеговины попытаются арестовать председателя парламента Ненада Стевандича и премьер-министра республики Радована Вишковича.

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Прокуратура Боснии и Герцеговины 16 марта постановила задержать Додика и Вишковича. Их обвиняют якобы в посягательстве на конституционный строй.

Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля заочно приговорил Додика к году тюремного заключения и вынес запрет на политическую деятельность в течение шести лет. Это решение может быть обжаловано.

Сербское издание Vreme в тот же день рассказало, что в июне 2023 года Додик подписал указ, согласно которому решения Конституционного суда БиГ считались недействительными на территории Республики Сербской. В результате в августе того же года президенту автономии предъявили уголовное обвинение о неподчинении утвержденному Советом Безопасности (СБ) ООН высокому представителю по БиГ Кристиану Шмидту.

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