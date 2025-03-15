Появились кадры обстановки в освобожденной Судже

В настоящее время город Суджа Курской области находится под полным контролем российской армии, военнослужащие ведут его зачистку от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры текущей обстановки 15 марта публикуют «Известия».

На видео зафиксировано, как солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ осматривают здания города на признаки нахождения в них оставшегося противника.

«Эта та самая река, которая проходит через Суджу, храм видно. Храм почти не пострадал, по крайней мере визуально, по сравнению с другими зданиями», — отметил корреспондент «Известий» Сергей Прудников.

Командир взвода огневой поддержки с позывным Апостол 15 марта сообщил, что при передвижении в Судже российские солдаты используют опознавательные сигналы «свой – чужой» с целью распознать противника. По его словам, если по запросу ответа нет, значит, впереди украинский боевик. Отмечается, что противник пытается отойти к своим войскам по два-три человека, прячется по городу, по подвалам, поэтому его приходится находить.