В Тбилиси застрелили брата вора в законе Мераба Джангвеладзе

В Тбилиси на пешеходном переходе на проспекте Чавчавадзе застрелен Леван Джангвеладзе, брат вора в законе Мераба Джангвеладзе, сообщает 15 марта грузинский телеканал Mtavari.

«Поздно вечером в пятницу в районе Ваке был застрелен Леван Джангвеладзе, брат вора в законе Мераба Джангвеладзе», — указывает СМИ.

В местных соцсетях появились кадры с места происшествия, на которых видно, что злоумышленник специально ожидал Джангвеладзе и после его появления сделал несколько выстрелов.

По данным телеканала, Джангвеладзе приехал в столицу Грузии на несколько дней, по городу он передвигался в сопровождении охраны. Во время стрельбы также был ранен находившийся рядом прохожий, в мужчину попала пуля. Пострадавшего доставили в больницу с легкими ранениями.

В апреле 2020 года Тверской суд Москвы арестовал гражданина Молдавии Андрея Торкунова, известного как вор в законе Турок, по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Следствие установило, что статус вора в законе он получил в 2013 году. В свою очередь, 22 января текущего года Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор Беслана Хабилаева, Сергея Сары и Романа Чебана, подельников Торкунова.