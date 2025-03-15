Илон Маск заявил о желании сделать полеты на Марс доступными для всех
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 15 марта в соцсети Х (бывш. Twitter) заявил, что хочет дать возможность любому желающему отправиться на Марс.
«Мы хотим сделать так, чтобы каждый мог отправиться на Марс, если захочет», — написал Маск.
Ранее в этот же день Маск объявил, что в конце 2026 года на Марс отправится космический корабль с человекоподобным роботом Optimus.
Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил американскому предпринимателю организовать совместный полет России и США на Марс в 2029 году.