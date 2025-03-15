В Германии медбрата обвинили в убийстве девяти пациентов

Медбрат клиники Рейн-Маас в немецком городе Вюрзелене обвиняется в смертельных инъекциях не менее чем девяти пациентам учреждения. Об этом 15 марта сообщила газета Bild.

«Медбрат ввел смертельную инъекцию по меньшей мере девяти пациентам. Согласно обвинительному заключению, предполагаемый серийный убийца хотел тишины и покоя во время ночной смены», — говорится в статье.

44-летний обвиняемый работал в отделении паллиативной помощи, при этом его жертвами становились как неизлечимо больные люди, так и те пациенты, которые уже готовились к выписке.

Сейчас медбрату вменяется в общей сложности девять убийств и 34 покушения на жизнь. Однако расследование еще не завершено — текущие обвинения учитывают только последние полгода работы мужчины в больнице.

«Действия предполагаемого серийного убийцы в клинике Рейн-Маас в течение трех лет до этого всё еще расследуются», — отмечается в материале.

В августе в Берлине заключили под стражу 39-летнего врача, который непредумышленно убил четырех своих пациентов и сжег их квартиры, чтобы скрыть следы. Первой жертвой стала 87-летняя женщина в Нойкельне. Отмечается, что после прибытия пожарных женщину удалось реанимировать, однако она скончалась позднее в медучреждении. Остальные преступления были совершены аналогичным способом.