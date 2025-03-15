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Билеты на игры «Вашингтон Кэпиталз» подорожали в два раза перед рекордом Овечкина

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Фото: Getty Images/Sean M. Haffey
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Цена билетов на матчи американской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием команды «Вашингтон Кэпиталз» выросла в два раза в связи с приближающимся рекордом по голам в регулярных чемпионатах лиги, который должен установить российский нападающий Александр Овечкин. Об этом 15 марта сообщает газета The Washington Times.

«За последний месяц цены на многие билеты на вторичном рынке выросли вдвое, поскольку Овечкин, похоже, почти наверняка побьет рекорд до окончания регулярного сезона в апреле», — отмечает СМИ.

Аналитики интернет-площадки TickPick предположили, что билеты на рекордный матч Овечкина могут стать самыми дорогими в истории НХЛ. Их стоимость составит $450–500, а может даже превысить $700–800, считают букмекеры.

Как предположил комментатор Джо Бенинати, который ведет все репортажи с игр Овечкина, россиянин с вероятностью в 80% может побить рекорд уже в нынешнем сезоне, отмечает «Спорт-Экспресс».

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10 марта Овечкин набрал 1600-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ до восьми шайб. Таким образом, российский нападающий по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 886 голами за 1474 матча. Гретцки лидирует с 894 голами за 1487 матчей.

После, 11 марта, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал в интервью «Спорт-Экспресс», что Гретцки будет лично следить за тем, как его рекорд может быть побит. Овечкин добавил, что находится в постоянном контакте с канадцем, они в хороших дружеских отношениях. Канадец поддерживает его и желает успехов в спорте.

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