Канадский хоккеист Уэйн Гретцки будет лично следить за тем, как его рекорд может быть побит. Об этом и о дружбе с легендой хоккея 11 марта рассказал российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» в интервью «Спорт-Экспресс».

«Он сказал, что ждет возможности ездить на эти игры», — заявил Овечкин.

Российский хоккеист добавил, что находится в постоянном контакте с канадцем. По его словам, они находятся в хороших дружеских отношениях. Канадец поддерживает его и желает успехов в спорте.

Кроме того, Овечкин заявил, что играл на протяжении всей своей карьеры с лучшими защитниками, которые контролировали его движения и не давали пространства. Он добавил, что продолжит делать всё возможное, чтобы их «огорчить».

Также, по словам российского форварда, на данный момент его команда готовится к стадии плей-офф, поэтому необходимо отложить все личные достижения и сфокусироваться на текущей ситуации.

«То, что касается Александра, просто здесь такой выдающийся момент может случиться. Он будет первым в истории НХЛ, самой лучшей лиге в мире, поэтому есть ажиотаж», — сказал чемпион мира, хоккеист Максим Сушинский.

В этот же день Овечкин сообщил о том, что не планирует продлевать контракт с хоккейным клубом (ХК) «Вашингтон Кэпиталз». Он намерен закончить свою карьеру в московском «Динамо».