Эвакуированные жители Суджи рассказали о встрече с российскими бойцами

Жители, эвакуированные из освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Суджи в Курской области, рассказали «Известиям», как встретили российских военных, пришедших в населенный пункт по газовой трубе.

«И холод, и голод, настраивали печки. За семь месяцев я понимаю, как это. Поэтому когда наши пришли, я так рада была», — поделилась Валентина Глущенко.

По ее словам, российские военные пришли «чумазые», и она хотела нагреть воду, чтобы они могли умыться.

«Нет, нет, нет, бабулечка, мы пришли освобождать», — приводит ответ военнослужащих женщина.

Глущенко отметила, что от города остались одни руины. Украинские боевики всё сожгли и разграбили, до женщины также доходили слухи об убийствах и изнасилованиях.

Богдан Белобров и Олеся Рыльская, в свою очередь, отметили, что за несколько дней до освобождения видели, как небольшие группы украинских боевиков уходили из города. Они отметили, что жители Суджи все семь месяцев не переставали ждать российских военных.

«Выглядываем в окно — стоит группа, человек пять. Пригляделся, у них красные повязки на руке и ноге. <…> Потом уже узнали, что они по трубе ползли 15 км. Мы им тушеночки, водички, кое-как вручили, потому что пацаны брать не хотели вообще ничего», — рассказали они.

Кроме того, местная жительница Александра Прокопова сообщила, что зимой есть было практически нечего, кроме тушенки, а в доме было настолько холодно, что изо рта шел пар. Однако всё же забрала к себе выжившего кролика.

«Как мой ребенок. Я не могу по-другому с животными», — добавила женщина.

Прокопова также подчеркнула, что приход российских бойцов стал большой радостью.

«Иду до соседки, потом услышала мужской голос. Я подошла к ним, обняла. Красные повязки у них были. На руках и ногах. Говорю: «Ребята, мы долго вас ждали», — вспоминает она со слезами.

В настоящее время эвакуированные жители Суджи располагаются в пунктах временного размещения (ПВР), там с ними работают психологи.

О проведении операции «Труба» по внедрению военных РФ в глубину обороны ВСУ у города Суджи стало известно 10 марта. Для этого военные преодолели около 15 км трубопровода. Действия штурмовиков помогли обеспечить прорыв обороны противника наступающими войсками российской армии. Позднее, 13 марта, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта от ВСУ. Тогда же были опубликованы кадры из разрушенной Суджи.