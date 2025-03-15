Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и живую силу ВСУ в курском приграничье
Мир
Die Welt узнала о планах европейских стран провести в США переговоры по Украине
Армия
Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении
Армия
Инженерные войска начали разминирование освобожденной территории в Курской области
Происшествия
В Ростовской области сообщили об отражении атаки БПЛА на регион
Мир
Делегация МИД России прибыла с визитом в Пхеньян
Происшествия
Губернатор Воронежской области сообщил о ликвидации нескольких БПЛА над регионом
Мир
Трамп заявил о получении хороших новостей по урегулированию конфликта на Украине
Мир
Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала учитывать интересы России
Армия
Военные группировки войск «Центр» за сутки ликвидировали более 495 боевиков ВСУ
Общество
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу в Москве 15 марта
Происшествия
В Белгородской области сообщили о повреждениях в результате атак БПЛА на регион
Общество
В рамках конференции в Казани приняли резолюцию по спасению снежных барсов
Мир
Трамп сообщил о ликвидации лидера «Исламского государства» в Ираке
Мир
Полиция Британии выдвинула обвинения против российского капитана судна Solong
Общество
В МВД предупредили о списании средств со счета при разговоре с мошенниками
Сюжет:

Эвакуированные жители Суджи рассказали о встрече с российскими бойцами

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Жители, эвакуированные из освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Суджи в Курской области, рассказали «Известиям», как встретили российских военных, пришедших в населенный пункт по газовой трубе.

«И холод, и голод, настраивали печки. За семь месяцев я понимаю, как это. Поэтому когда наши пришли, я так рада была», — поделилась Валентина Глущенко.

По ее словам, российские военные пришли «чумазые», и она хотела нагреть воду, чтобы они могли умыться.

«Нет, нет, нет, бабулечка, мы пришли освобождать», — приводит ответ военнослужащих женщина.

Глущенко отметила, что от города остались одни руины. Украинские боевики всё сожгли и разграбили, до женщины также доходили слухи об убийствах и изнасилованиях.

Богдан Белобров и Олеся Рыльская, в свою очередь, отметили, что за несколько дней до освобождения видели, как небольшие группы украинских боевиков уходили из города. Они отметили, что жители Суджи все семь месяцев не переставали ждать российских военных.

«Выглядываем в окно — стоит группа, человек пять. Пригляделся, у них красные повязки на руке и ноге. <…> Потом уже узнали, что они по трубе ползли 15 км. Мы им тушеночки, водички, кое-как вручили, потому что пацаны брать не хотели вообще ничего», — рассказали они.

Кроме того, местная жительница Александра Прокопова сообщила, что зимой есть было практически нечего, кроме тушенки, а в доме было настолько холодно, что изо рта шел пар. Однако всё же забрала к себе выжившего кролика.

«Как мой ребенок. Я не могу по-другому с животными», — добавила женщина.

Прокопова также подчеркнула, что приход российских бойцов стал большой радостью.

«Иду до соседки, потом услышала мужской голос. Я подошла к ним, обняла. Красные повязки у них были. На руках и ногах. Говорю: «Ребята, мы долго вас ждали», — вспоминает она со слезами.

В настоящее время эвакуированные жители Суджи располагаются в пунктах временного размещения (ПВР), там с ними работают психологи.

Победа в Судже: как продвижение в Курской области меняет расклад на переговорах и ситуацию на фронте
Освобождение города от ВСУ стало поражением не только киевского режима, но всего блока НАТО

О проведении операции «Труба» по внедрению военных РФ в глубину обороны ВСУ у города Суджи стало известно 10 марта. Для этого военные преодолели около 15 км трубопровода. Действия штурмовиков помогли обеспечить прорыв обороны противника наступающими войсками российской армии. Позднее, 13 марта, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта от ВСУ. Тогда же были опубликованы кадры из разрушенной Суджи.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025