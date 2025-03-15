Госсекретарь США объявил посла ЮАР персоной нон грата
Американский госсекретарь Марко Рубио 14 марта объявил посла Южно-Африканской Республики в США Эмрахима Расула персоной нон грата и обвинил его в ненависти к государству и американскому президенту Дональду Трампу.
«Эмрахим Расул — политик, разжигающий расовую вражду, который ненавидит Америку и Трампа. Нам нечего с ним обсуждать, и поэтому он считается персоной нон грата», — говорится в сообщении госсекретаря в X (бывш. Twitter).
Рубио подчеркнул, что в США больше не рады визитам посла в страну.
Американский лидер Дональд Трамп 7 марта сообщил о том, что США прекращают всю федеральную помощь Южно-Африканской Республике. Он добавил, что организует быстрое получение гражданства США всем тем, кто захочет покинуть страну.