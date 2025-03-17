ИТ-специалисты рассказали о ключевых факторах при выборе работы

Значительная часть ИТ-специалистов (42%) предпочитает работать в компаниях, занимающихся аутсорсингом, аутстаффингом, заказной разработкой и интеграцией, следует из исследования СК «Росгосстрах» и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру». С результатами ознакомились «Известия» 17 марта.

39% респондентов ответили, что склоняются к продуктовым ИТ-компаниям, в то время как 7% выразили интерес к работе в ИТ-подразделениях организаций не ИТ-сферы. На уровень удовлетворенности работой влияют как материальные, так и нематериальные факторы: 62% сотрудников поделились, что хотели бы увеличения зарплаты, а 9% — более гибкий рабочий график. О сложностях с карьерным ростом рассказали еще 9% респондентов, 8% недовольны кругом своих обязанностей, 6% столкнулись с трудностями в отношениях с коллегами, по 3% опрошенных сообщили о проблемах с корпоративной культурой и условиями труда.

Наибольшее значение для специалистов ожидаемо имеет размер заработной платы. 83% опрошенных считают его главным фактором выбора работы и мотивации. 31% респондентов стремятся зарабатывать от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, каждый пятый (20%) — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей, 18% — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а 16% будут довольны доходом в диапазоне 300–400 тыс. рублей. 13% мечтают о зарплате свыше 500 тыс. рублей в месяц, и только 2% готовы работать за сумму менее 100 тыс. рублей.

ИТ-специалисты выбирают работодателя также и по качеству взаимоотношений между сотрудниками. 68% опрошенных особенно ценят здоровую атмосферу в коллективе. По 58% респондентов ответили, что большую роль для них играют интересные задачи, лояльное руководство и баланс между работой и личной жизнью. Половина сотрудников акцентируют внимание на удобном графике, а 46% важна возможность работать удаленно.

Важной составляющей мотивации является и социальный пакет. 90% опрошенных сообщили, что получают те или иные льготы и бонусы на текущем месте работы. В основном в них входят индивидуальный полис ДМС (52%), корпоративная мобильная связь с интернетом (49%), детские подарки к праздникам (40%), выплаты по социально значимым событиям (34%), корпоративное обучение (33%) и скидки у партнеров (32%). При этом 58% специалистов готовы сменить место работы ради более привлекательного социального пакета, а 6% — даже если это будет сопровождаться небольшой потерей в зарплате.

«ИТ-рынок активно развивается, и год от года конкуренция среди работодателей за высококвалифицированных специалистов только усиливается. По данным нашего исследования, лишь 36% ИТ-специалистов полностью довольны текущей работой, тогда как 61% респондентов отмечает возможности для улучшения. Кандидаты при выборе работодателя обращают внимание не только на уровень дохода и соцпакет, но и на возможность реализовывать масштабные проекты на современном технологическом стеке, развиваться профессионально, сохранять баланс между работой и личной жизнью благодаря гибкому графику», — отметил член правления и руководитель блока информационных технологий СК «Росгосстрах Дмитрий Шайхатаров.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что для большинства опрошенных россиян (75%) ключевым показателем успешной карьеры является удовлетворение от работы. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру». Кроме того, важными считаются высокий заработок (71%) и профессионализм (64%).