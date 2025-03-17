В МВД раскрыли подробности о получивших «золотые визы» в РФ иностранцах

Наибольшее количество видов на жительство иностранным инвесторам получили граждане Турции — 3. Об этом рассказали «Известиям» 17 марта в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ (УОС) МВД.

По данным ведомства, с начала действия нового законодательства было выдано 10 ВНЖ иностранным инвесторам. Среди получателей — граждане Федеративной Республики Германия (2), Соединенных Штатов Америки (1), Грузии (1), Азербайджанской Республики (1), Китайской Народной Республики (1), Республики Корея (1) и Турции (3).

«Сообщаем, что с 11 января 2023 года иностранный гражданин, осуществивший инвестиции в Российской Федерации, а также члены его семьи вправе обратиться за получением вида на жительство без получения разрешения на временное проживание при соответствии определенным критериям», — уточнили в ведомстве.

В Министерстве внутренних дел отметили, что заявители выбрали в качестве мест проживания Москву, а также Смоленскую и Кировскую области.

Ранее, 26 февраля, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов в беседе с «Известиями» назвал значимым результатом выдачу «золотой визы» 10 иностранцам. По его словам, сравнительно небольшое количество одобренных виз может объясняться тем, что инвесторы сначала оценивают перспективы ведения бизнеса в стране, анализируют регуляторные и макроэкономические условия, а затем принимают решение о вложениях.