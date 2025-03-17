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Названы средние зарплаты автоэлектриков и автожестянщиков в России

«Авито Работа»: средняя зарплата автоэлектрика выросла до 177 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Этой зимой в России работники автобизнеса стали требоваться в 2,9 раза (на 189%) чаще, чем в аналогичном периоде годом ранее, а средние зарплатные предложения по индустрии увеличились на 13% и достигли 104,1 тыс. рублей в месяц. Об этом «Известиям» 17 марта рассказали эксперты «Авито Работы», которые изучили динамику спроса на специалистов и вакансии.

Самой востребованной профессией в автобизнесе оказались автоэлектрики — количество вакансий для них увеличилось в 2,6 раза (+157%). У них же оказался самый высокий прирост средних предлагаемых зарплат. За последний год суммы, указанные в вакансиях, выросли на 74% и достигли 177 тыс. руб./мес. Динамичный рост связан с усложнением автомобильной электроники, включая распространение электромобилей и гибридных транспортных средств, что требует высокого уровня квалификации специалистов, объяснили эксперты.

Автожестянщики также оказались востребованы: число вакансий для них с зимы 2023/24 увеличилось в 2,3 раза (+125%). Автожестянщики занимаются восстановлением кузовов машин после повреждений: проводят выправку и замену деталей, восстановление геометрии кузова, а также подготовку к покраске. За эту работу компании предлагают новым сотрудникам в среднем около 111,6 тыс. руб./мес. (+14% за год). Спрос на автомаляров вырос на 78%. Средняя предлагаемая зарплата в этой профессии достигла 123,2 тыс. руб./мес., что на 20% больше, чем год назад.

Среди специалистов с самыми динамично растущими зарплатными предложениями лидируют автоэлектрики, автомеханики и автомойщики. По сравнению с предыдущей зимой соискателям на вакансии автомехаников увеличили зарплатные предложения на 32% (в среднем до 122,9 тыс. руб./мес). Также на 26% выросли предлагаемые зарплаты у автомойщиков, которые могли рассчитывать в среднем на 74,6 тыс. руб./мес.

«Рост востребованности специалистов автобизнеса — это закономерный тренд, связанный с развитием технологий, расширением рынка новых автомобилей и сложностью их обслуживания. В связи с этим компании находятся в поиске квалифицированных кадров: современные машины становятся всё более технологичными, требуя от специалистов новых знаний и навыков», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

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14 марта сообщалось, что в феврале 2025 года средняя цена новой машины практически не изменилась и составила 2,98 млн рублей. За год интерес к новым автомобилям вырос на 24,7%, а количество машин в продаже — на 45,5%.

10 марта директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин объяснил, что одной из основных причин снижения продаж новых автомобилей в России этой зимой стали высокие процентные ставки по кредитам. Кроме того, у банков появились новые обязанности по созданию резервов на случай возможных рисков, связанных с неисполнением кредитных обязательств заемщиками.

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