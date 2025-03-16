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Психиатр рассказал о симптомах СДВГ и методах лечения

Психиатр Мароян: дети с СДВГ отличаются непоседливостью и импульсивностью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) относится к эмоциональным расстройствам и отклонениям в поведении. Болезнь впервые проявляется в детском и подростковом возрасте. Об этом 16 марта рассказал «Известиям» психиатр детской клиники «Фэнтези» Алексей Мароян.

«СДВГ может возникнуть по нескольким причинам. Среди них генетика, нарушения эмбрионального развития, травмы, интоксикации и другие», — подчеркнул он.

По словам врача, дети с СДВГ отличаются непоседливостью, импульсивностью и двигательной расторможенностью. От подростков чаще звучат жалобы на трудности с удержанием внимания, особенно во время общения, учебы или выполнения монотонной деятельности, добавил он.

Для лечения СДВГ, сказал Мароян, в настоящее время активно используются поведенческие методики в связке с психокоррекционной помощью, комплексные методы обучения самопомощи и медикаментозная терапия.

«По актуальным клиническим рекомендациям Минздрава, в России зарегистрирован один препарат, который может применяться для лечения СДВГ — он одобрен для детей старше шести лет», — рассказал врач.

Психиатр подчеркнул, что чем младше человек, тем выше его нейропластичность и тем лучше срабатывают методики коррекции. Поэтому, по его словам, начинать лечение лучше всего в детском возрасте.

«С другой стороны, чем старше пациент, тем больше возможности использовать медикаментозную поддержку», — добавил эксперт.

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27 февраля врач-психиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев рассказал «Известиям» о трех самых распространенных психических расстройствах. По его словам, это биполярное и обсессивно-компульсивное расстройства (ОКР), а также шизофрения.

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