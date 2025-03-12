Парламент Нидерландов проголосовал против участия страны в перевооружении Европы

Большинство из парламента Нидерландов проголосовало против участия королевства в инициативе Еврокомиссии по перевооружению Европы. Об этом 12 марта рассказало голландское издание Volkskrant.

Палата представителей Нидерландов отдала 73 голоса против 71 за неучастие страны в европейском плане по перевооружению. Данную инициативу поддержали только представители Народной партии за свободу и демократию.

По сообщению издания, решение парламента ставит премьер-министра Нидерландов Дика Схофа в трудное положение, ведь ранее политик в ходе проведения экстренного заседания глав правительств Европейского союза (ЕС) высказался за реализацию плана. В результате из-за решения парламента Схофу придется вернуться в Брюссель для внесения изменений в предложение Еврокомиссии.

Ожидается, что более подробный план Еврокомиссия продемонстрирует на следующей неделе. После этого государства —участницы ЕС смогут проголосовать.

8 марта газета Financial Times рассказала о росте напряженности между Францией и Германией из-за вопроса, связанного с перевооружением стран, не вступивших в блоки. Берлин отметил, что необходимо выделить €150 млрд для оборонной промышленности партнеров, не входящих в ЕС. Однако Париж с этим не согласен.

Во время выступления перед журналистами в Брюсселе 4 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала о плане перевооружения. Он направлен на то, чтобы использовать финансовые рычаги ЕС для оказания помощи участникам объединения в быстром и значительном увеличении расходов на оборону. Спустя пару дней она сообщила, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС одобрили план милитаризации Европы. Его сумма составила €800 млрд.