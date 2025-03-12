Реклама
Прямой эфир
Общество
После удара ВСУ по заводу в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте
Армия
Средства ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ и Черным морем
Мир
Кандидат в президенты Румынии заявила о конце демократии в стране
Мир
Рубио рассказал об обсуждении территориальных уступок с Киевом
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Днепроэнергия и Новомарково в ДНР
Политика
Песков призвал не забегать вперед по теме перемирия на Украине
Общество
В Москве обновлен суточный рекорд тепла 23-летней давности
Мир
Прокуратура БиГ постановила задержать президента Республики Сербской Додика
Экономика
ЦБ направил правительству предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты
Армия
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области
Мир
Еврокомиссия анонсировала пакет контрмер в отношении американских товаров
Происшествия
Пожар произошел в здании Центрального детского магазина на Лубянке в Москве
Мир
СК возбудил уголовное дело о теракте по факту преступлений ВФУ в Черкасском Поречном
Мир
Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате
Общество
Суд отправил под домашний арест ранившего ножом одноклассников подростка
Спорт
Овечкин обошел обладателя Кубка Стэнли Гилмора и занял 28-е место по играм в НХЛ
Мир
В США указали на подрывную деятельность ЦРУ

Парламент Нидерландов проголосовал против участия страны в перевооружении Европы

0
EN
Фото: Global Look Press/tk2
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Большинство из парламента Нидерландов проголосовало против участия королевства в инициативе Еврокомиссии по перевооружению Европы. Об этом 12 марта рассказало голландское издание Volkskrant.

Палата представителей Нидерландов отдала 73 голоса против 71 за неучастие страны в европейском плане по перевооружению. Данную инициативу поддержали только представители Народной партии за свободу и демократию.

По сообщению издания, решение парламента ставит премьер-министра Нидерландов Дика Схофа в трудное положение, ведь ранее политик в ходе проведения экстренного заседания глав правительств Европейского союза (ЕС) высказался за реализацию плана. В результате из-за решения парламента Схофу придется вернуться в Брюссель для внесения изменений в предложение Еврокомиссии.

Ожидается, что более подробный план Еврокомиссия продемонстрирует на следующей неделе. После этого государства —участницы ЕС смогут проголосовать.

Не в ресурсах: Европа пытается найти пути поддержки Украины без США
Париж и Лондон собираются передавать доходы от украденных активов РФ, остальные ищут солдат для «миротворческого контингента»

8 марта газета Financial Times рассказала о росте напряженности между Францией и Германией из-за вопроса, связанного с перевооружением стран, не вступивших в блоки. Берлин отметил, что необходимо выделить €150 млрд для оборонной промышленности партнеров, не входящих в ЕС. Однако Париж с этим не согласен.

Во время выступления перед журналистами в Брюсселе 4 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала о плане перевооружения. Он направлен на то, чтобы использовать финансовые рычаги ЕС для оказания помощи участникам объединения в быстром и значительном увеличении расходов на оборону. Спустя пару дней она сообщила, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС одобрили план милитаризации Европы. Его сумма составила €800 млрд.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025