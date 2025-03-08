FT узнала о напряженности между Францией и ФРГ из-за перевооружения ЕС

Между Францией и Германией растет напряженность на фоне вопроса о том, следует ли включать в перевооружение Европейского союза (ЕС) страны, не входящие в блок. Об этом 8 марта сообщила газета Financial Times (FT).

Берлин считает, что новое финансирование оборонной промышленности в размере €150 млрд должно быть открыто для партнеров, не входящих в ЕС. При этом уточняется, что Париж не согласен.

«Для нас очень важно, чтобы проекты, которые могут поддерживаться таким образом, были открыты для стран, не входящих в Евросоюз, но тесно с ним сотрудничающих. Например, Великобритании, Норвегии, Швейцарии или Турции», — заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время своего выступления на саммите ЕС 6 марта.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон, долгое время выступавший за повышение европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства, заявил, что расходы на оборону «не должны быть направлены на новые готовые решения, которые снова станут не европейскими».

По данным FT, дипломаты из Брюсселя обеспокоены тем, что от инициативы могут отказаться так же, как и зимой, когда Париж потребовал ограничить долю средств, которые могут быть потрачены на покупку комплектующих из стран за пределами блока.

Старшим должностным лицам Еврокомиссии (ЕК) настоятельно рекомендовалось тесно сотрудничать с Парижем, Берлином и другими столицами для гарантии, что предложение о расширении инвестиций в оборону не заблокируют. Его поручено подготовить за 10 дней. Представитель ЕС уточнил, что по данному вопросу предстоит проделать большую работу и «придется идти на компромиссы».

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 6 марта сообщила, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации Европы на сумму €800 млрд. В ходе выступления перед журналистами в Брюсселе 4 марта она поделилась, что план перевооружения посвящен тому, как использовать все имеющиеся в распоряжении ЕС финансовые рычаги для помощи членам объединения быстро и значительно увеличить расходы на оборону в срочном порядке.