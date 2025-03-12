В России произошло 200 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 200 ДТП, в которых погибли 15 и получили ранения 242 человека. 12 из погибших были пассажирами и водителями. Об этом в среду, 12 марта, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

Зафиксировано 18 ДТП с участием автобусов, в которых погиб один человек, еще 20 участников дорожного движения, в том числе один ребенок, получили ранения. Причиной 50% происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные их водителями. В результате 73 ДТП, 36 из которых произошли на пешеходных переходах и 37 вне зоны их действия, погибли три пешехода, еще 71 получил ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших пешеходов 16 детей, при этом семь происшествий с их участием произошли на пешеходных переходах.

Так, в Великом Новгороде женщина-водитель легковой автомашины в утреннее время совершила столкновение с электросамокатом под управлением 15-летнего школьника, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу не спешиваясь. В результате ДТП девятиклассник получил травмы и оказался в больнице. Подросток передвигался на электросамокате без защитного шлема.

С участием несовершеннолетних за минувшие сутки зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых ранения получили 29 юных участников дорожного движения, в том числе 11 пассажиров. Погибших детей нет.

Госавтоинспекция обратила внимание родителей на необходимость быть внимательнее к своим детям и стараться всегда обеспечивать для них максимальную безопасность на дороге. Необходимо регулярно рассказывать им о правилах дорожного движения, опасности выезда на проезжую часть и необходимости соблюдения правил безопасного поведения при передвижении на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, особенно при переходе через дорогу, подчеркнули в ведомстве.

«Напоминаем, что выезд велосипедиста на дороги общего пользования возможен только при достижении им 14-летнего возраста, а переход проезжей части на пешеходном переходе необходимо совершать обязательно спешившись, при этом ведя велосипед или СИМ рядом с собой за руль. Кроме того, при управлении велосипедом или электросамокатом детям следует носить на себе защитную экипировку и шлем, что поможет обеспечить им дополнительную безопасность в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации во время передвижения», — сказал «Известиям» замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Водителям при передвижении в населенном пункте или вблизи пешеходных переходов, следует быть предельно внимательными и максимально снижать скорость, чтобы успеть вовремя отреагировать на возможное резкое изменение дорожной обстановки — поведение детей на дороге зачастую непредсказуемо, добавил Белан.

Накануне сообщалось, что в Госдуме предложили ужесточить ответственность за отказ уступить дорогу машине скорой помощи и увеличить штраф в несколько раз, подготовлен соответствующий законопроект. Предлагается внести изменения в КоАП и установить штраф за отказ пропустить скорую в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а также предусмотреть лишение прав на срок от трех месяцев до двух лет.