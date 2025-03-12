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Лавров исключил опасные для людей компромиссы по конфликту на Украине

Лавров: РФ не пойдет на компромисс по Украине, ставящий под угрозу судьбы людей
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Фото: REUTERS
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Россия не готова идти на компромиссы по конфликту на Украине, которые поставят под угрозу жизни людей. Об этом 12 марта сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, опубликованном на сайте МИД.

«В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей», — считает он.

По словам главы МИДа, приоритетом для российской стороны является защита людей от киевского режима, которых «лишили истории». Также он опроверг заявление о том, что Россия якобы ведет «нечестную игру» для урегулирования конфликта.

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Ранее, 10 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США ждут от переговоров с Украиной демонстрацию того, что представители страны желают идти на мир. По его словам, очень важно определиться с тем, хотят ли действительно мира сами власти Украины.

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