Лавров исключил опасные для людей компромиссы по конфликту на Украине
Россия не готова идти на компромиссы по конфликту на Украине, которые поставят под угрозу жизни людей. Об этом 12 марта сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, опубликованном на сайте МИД.
«В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей», — считает он.
По словам главы МИДа, приоритетом для российской стороны является защита людей от киевского режима, которых «лишили истории». Также он опроверг заявление о том, что Россия якобы ведет «нечестную игру» для урегулирования конфликта.
Ранее, 10 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США ждут от переговоров с Украиной демонстрацию того, что представители страны желают идти на мир. По его словам, очень важно определиться с тем, хотят ли действительно мира сами власти Украины.