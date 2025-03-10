Песков указал на ожидание США увидеть на переговорах желание Украины идти на мир

Соединенные Штаты ждут от переговоров с Украиной демонстрацию того, что они желают идти на мир. Об этом 10 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На самых различных уровнях мы неоднократно с вами слышали заявления, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Вот, собственно, наверное, этого ждут все», — сказал он.

По его словам, очень важно определиться с тем, хотят ли действительно мира сами власти Украины.

О запланированных на следующей неделе переговорах между США и Украиной в Саудовской Аравии сообщил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 6 марта. По его словам, на повестке встречи будут основы мирного урегулирования конфликта на Украине и возможное соглашение о прекращении огня.

Позднее американский лидер Дональд Трамп пообещал хорошие результаты переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Он также выразил надежду на «большой прогресс» в продвижении к завершению украинского конфликта.