Токсичное поведение: что известно о массовом отравлении в Екатеринбурге

В общежитии Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) произошло массовое отравление среди подростков. В результате интоксикации три десятка человек почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью, 28 из них были госпитализированы. У пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит. Прокуратура начала проверку инцидента. Подробности — в материале «Известий».

Массовое отравление школьников в Екатеринбурге

Утром 12 марта в общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета Екатеринбурга (СУНЦ УрФУ) была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

Более 30 человек обратились за медицинской помощью с симптомами общего недомогания, рвоты, диареи, повышенной температуры. Из них 28 человек были госпитализированы в стационары. Большая часть пострадавших — обучающиеся возраста 16–18 лет, также госпитализирован один взрослый. На месте работают пять бригад скорой помощи, а также врач-инфекционист Территориального центра медицины катастроф Свердловской области. По оценке врачей, в настоящее время состояние пациентов близкое к удовлетворительному.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По предварительным данным, у пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит — воспаление слизистой оболочки желудка, тонкой и толстой кишки, вызванное вирусами или бактериями. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков поручил министру здравоохранения Андрею Карлову провести оперативный осмотр всех 206 студентов, которые также могли заразиться инфекцией. Учебное заведение временно перевели на дистанционный формат обучения.

Что могло стать причиной отравления учащихся

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга начала проверку по факту массового отравления учащихся в СУНЦ УрФУ. Также проверяется столовая образовательного учреждения, где студенты могли заразиться острым гастроэнтеритом.

«В общежитии, где проживают иногородние учащиеся СУНЦ, в настоящее время медицинские работники осматривают детей. Кроме того, собирается информация от учащихся, проживающих с родителями по месту жительства, о состоянии здоровья», — сообщили в ведомстве.

Фото: СК РФ по Свердловской области

Как позднее пояснила «РГ» одна из десятиклассниц, отравление зафиксировали именно среди подростков из общежития. При этом в столовой СУНЦ УРФУ все питаются регулярно по несколько раз в день. Накануне большинство подростков также посетили столовую, и сегодня они чувствуют себя хорошо.

«Раз отравились именно ребята из общежития, возможно, что они заказали какую-то доставку готовой еды, это не возбраняется руководством лицея, — предположила школьница. — Мои одногруппники, которые там живут, не имеют никаких признаков отравления, чувствуют себя хорошо», — пояснила она.

Фото: СК РФ по Свердловской области

Как сообщает «КП» со ссылкой на источник, перед отравлением студенты СУНЦ УрФУ массово заказывали роллы, якобы злополучным вечером на адрес общежития было около пяти доставок из ресторанов японской кухни. Однако могли ли они стать причиной отравления, пока не ясно.

Отравление школьников соевым мясом в Подмосковье

Отравление некачественными продуктами в учебных заведениях по тем или иным причинам происходит регулярно. Так, в подмосковном Красноармейске шесть школьников были госпитализированы после того, как попробовали соевое мясо со вкусом краба, ставшее популярным в TikTok. Как сообщают «Известия», инцидент произошел 7 марта.

Источник издания уточнил, что одна из учениц купила в магазине и принесла в школу соевое мясо со вкусом краба. При этом на упаковке продукта отсутствовала этикетка на русском языке. После того как дети попробовали мясо, они почувствовали симптомы отравления и были срочно госпитализированы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сообщалось, что у всех подростков была реакция на сильный перченый запах мяса. Также стоит отметить, что аллергическая реакция проявилась и у учительницы, находившейся в классе в момент инцидента.

После отравления было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление несовершеннолетних (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Массовое отравление детей в Хабаровске

В Хабаровске 25 учеников школы № 68 обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Об этом 28 февраля сообщила прокуратура региона.

«С 17 по 23 февраля 2025 года 25 учащихся школы № 68 обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Фото: t.me/proc_phk

В ходе проверки выяснилось, что питание в учебном заведении организовывалось по муниципальному контракту с АО «Комбинат питания», который нарушал санитарно-эпидемиологические требования. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований»).

После случившегося в образовательном учреждении были проведены дезинфекционные мероприятия.