Forbes сообщил о бегстве подразделений ВСУ из Курской области
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая несколько самых «тяжелых бригад», отступают из Курской области. Об этом 11 марта написал журнал Forbes.
Авторы материала отмечают, что основная часть украинской армии, в том числе сильнейшие подразделения, передислоцировалась на украинскую сторону границы. Военный ВСУ, оставшийся анонимным, признался в бегстве с товарищами из Курской области.
По данным издания, в феврале этого года Вооруженные силы (ВС) РФ перекрыли украинские линии снабжения с помощью массового удара беспилотников. Таким образом бойцы вывели из строя множество машин ВСУ вдоль главной дороги на Суджу.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. В ведомстве уточнили, что летчики выполняли задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север».