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Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт боевиков Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом 12 марта сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что летчики выполняли задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север». После обнаружения противника экипаж выполнил пуск ракет по заданным координатам. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение поставленных целей.

Для того чтобы остаться в безопасности, экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) противника.

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Накануне в Минобороны РФ сообщили о том, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области. Уточняется, что удар наносился бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После успешной атаки экипаж вернулся на аэродром вылета.

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