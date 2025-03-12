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Еврокомиссия анонсировала пакет контрмер в отношении американских товаров

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Еврокомиссия (ЕК) объявила об ответных мерах на пошлины США, которые вступят в силу в середине апреля. Соответствующее заявление 12 марта опубликовано на сайте ЕК.

«Комиссия <…> запустила процесс введения дополнительных контрмер против США. Они будут направлены на товары стоимостью около €18 млрд, которые затем будут применяться вместе с повторно введенными мерами с 2018 года. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что общая стоимость мер ЕС соответствует возросшей стоимости торговли, затронутой новыми тарифами США», — указано в заявлении.

Уточняется, что пошлины будут вводиться на промышленную продукцию, которая включает в себя изделия из стали, алюминия, бытовую технику и хозяйственные инструменты. Также коснется это и сельскохозяйственных товаров: говядины, морепродуктов, яиц, молочных продуктов и овощей.

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26 февраля президент США Дональд Трамп сообщил о том, что США введут таможенные пошлины в размере 25% в отношении Евросоюза не только на автомобили, но и на «всё остальное». По мнению президента, ЕС не принимает американские автомобили, а также давит на Штаты.

Тогда же в пресс-службе ЕК сообщили, что ЕС намерен в ближайшее время решительно ответить на обещанные Трампом пошлины в размере 25%. Там уточнили, что Евросоюз является крупнейшим мировым рынком, который смог стать «самой большой удачей» для Соединенных Штатов.

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