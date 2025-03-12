Евросоюз (ЕС) потерял независимость и свое экономическое значение в погоне за попытками нанести России стратегическое поражение. Об этом 12 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«ЕС потерял свою независимость, свое экономическое значение. <…> Происходит деиндустриализация Европы на наших глазах. Они готовы пожертвовать всем исключительно ради достижения идеологической цели — нанесения поражения России», — отметил он.

Так, по словам Лаврова, правительство Германии заявило об отказе в восстановлении подачи газа по «Северному потоку – 2», притом что российское топливо было основой процветания немецкой экономики.

«Сейчас немцы платят за газ в четыре-пять раз больше, чем аналогичные отрасли промышленности в США», — уточнил он.

Министр также добавил, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается организовать ремилитаризацию для отвлечения внимания от реальных проблем европейских стран.

«Многие думают, что это уловка, чтобы отвлечь внимание населения от десятков и сотен миллиардов евро, без надлежащего аудита потраченных в период борьбы с пандемией COVID-19 и во время оказания помощи Украине», — подчеркнул Лавров.

Накануне глава ЕК заявила, что оборонная промышленность Евросоюза значительно отстает от российской, поэтому необходимо ускорить милитаризацию. По ее словам, страны ЕС должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП. За день до этого депутат Европарламента от Словакии Любош Блага призвал европейские страны признать проигрыш украинского сюжета и начать договариваться с Россией.