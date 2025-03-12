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В конгрессе США одобрили проект о финансировании правительства до 30 сентября

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Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de
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Законопроект о финансировании американского правительства до 30 сентября 2025 года был одобрен палатой представителей конгресса США. Трансляция заседания нижней палаты американского законодательного органа велась на его сайте.

Большинство конгрессменов выступили за данный проект. Он позволяет увеличить расходы на оборону США на сумму $6 млрд. Также данная инициатива позволит сократить статьи трат, не касающихся обороны, на $13 млрд.

Кроме того, законопроект направлен на увеличение финансирования иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на сумму $485 млн и оборонных программ по нераспространению ядерного оружия на $185 млн. Помимо этого, $1,4 млрд должны будут выделить для инженерного корпуса армии США.

Сенат конгресса США до 14 марта должен провести голосование по данному законопроекту. В случае если его окончательно примут, это поможет избежать шатдауна, который может произойти в стране в ближайшее время.

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Американский лидер Дональд Трамп 8 марта поддержал законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства страны, который был предложен в конгрессе членами Республиканской партии. По его словам, представители Демократической партии в этот раз попытаются сделать «всё, что в их силах», чтобы не согласовать проект.

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