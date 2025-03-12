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Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России на конец прошлого года средняя страховая пенсия по старости составила 25 тыс. рублей, а средняя зарплата — 86 тыс. Таким образом при завершении трудовой деятельности пожилые люди получают от государства ниже трети (29%) от заработка, который могли бы получать, если бы работали, подсчитали в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), документ есть у «Известий».

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Такой показатель — минимальный в России по крайней мере с 2017-го, когда коэффициент был на уровне 36%, следует из подсчетов НАПФ. Он постепенно снижался: в 2023-м он был на один процентный пункт выше, чем в 2024-м.

Соотношение пенсии и утраченного заработка называют «коэффициентом замещения» — Международная организация труда (МОТ) рекомендует держать его на уровне не менее 40%, объяснила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

При этом во ВНИИ труда считают, что сравнивать сегодняшнюю среднюю зарплату с пенсиями россиян, которые уже давно вышли на заслуженный отдых, не показательно. Дело в том, что доходы, в отличие от пенсий, растут неравномерно: у части людей зарплата увеличилась за последний год на 20%, а у других — осталась на прежнем уровне.

Одна из главных причин постепенного снижения уровня компенсации после утраты заработка на самом деле довольно позитивная — это рекордное повышение доходов россиян в последние годы из-за острого дефицита кадров, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Тем не менее сравнение средних выплат по старости и средних доходов актуально — оно отражает благосостояние пенсионеров в нынешних условиях.

Еще один фактор — отмена индексации пенсий работающим гражданам с 2016 по 2024 год, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Это влияло на размер выплат и отразилось на коэффициенте замещения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тянут — не дотянут: средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты

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