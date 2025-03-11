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Опрос показал заинтересованность республиканцев сыном Трампа в качестве преемника

Daily Mail: 40% республиканцев хотят изменить конституцию для сына Трампа
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Около 40% сторонников Республиканской партии США высказались за поправки к конституции страны, которые позволят 18-летнему сыну Дональда Трампа Бэррону стать его преемником. Об этом 11 марта сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на данные опроса.

По словам газеты, популярность Бэррона Трампа у республиканцев продолжает расти, и теперь некоторые из них даже рассматривают возможность внесения изменений в конституцию, чтобы разрешить ему баллотироваться на пост президента раньше, чем это позволяет текущая редакция документа.

На данный момент Бэррон не может участвовать в выборах, так как ему еще нет 35 лет. Против отмены этого ограничения высказались только 24% опрошенных, в то время как 22% респондентов выразили нейтральное отношение к этой идее.

«Когда президент США Дональд Трамп покинет свой пост после второго срока, республиканцы, похоже, заинтересованы в том, чтобы его младший сын стал следующим членом семьи в Овальном кабинете», — уточняется в материале.

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Ранее, 26 февраля, телеканал NBC News сообщил, что группа сторонников Трампа рассматривает варианты изменений конституции США, чтобы президент-республиканец смог баллотироваться на свой третий срок. По данным телеканала, Трамп с момента своего возвращения в Белый дом «подогревал и подпитывал» идею о том, что может баллотироваться на пост главы государства еще раз. При этом пока ему не позволяет сделать это 22-я поправка к конституции, которая запрещает одному человеку занимать должность президента дольше двух сроков.

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