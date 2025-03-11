Врач рассказал, о каких болезнях говорит потеря обоняния

Потеря обоняния является нехорошим признаком и может сигнализировать о начале деменции. Об этом врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов заявил во вторник, 11 марта.

По словам специалиста, обоняние отвечает за так называемый «старый мозг»: глубинные структуры лимбико-ретикулярной системы, тесно связанные с механизмами нашей памяти.

«В мозге всё связано. Поэтому потеря обоняния — признак того, что что-то пошло не так. Для нейродегенеративных заболеваний самое основное — болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, для которых как раз характерны подобные нарушения в виде исчезания запахов», — объяснил эксперт в беседе с «Радио 1».

Новоселов напомнил, что во время пандемии многие теряли запахи и вкусы, что тоже говорило о поражении мозга и системы.

«Механизмы памяти, механизмы запахов, вообще любая эфферентная система (запах, вкус, звук) с возрастом всё чаще нарушаются, и это неблагоприятный признак», — заключил гериатр.

Ранее, 6 марта, врач-невролог «Инвитро» Ольга Соловьева рассказала, что деменция развивается на фоне органических поражений головного мозга, метаболических и сосудистых заболеваний всего организма.

Болезнь, как отметила врач, может проявляться по-разному в зависимости от развития и стадии. По ее словам, особенно велика вероятность проявления этого синдрома у людей старше 65 лет из-за накопленного «багажа» из разных заболеваний.

В свою очередь, врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что проблемы со слухом являются провоцирующим фактором развития деменции, передает ИА Регнум.

Ранее, в августе 2024 года, психофизиолог, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ Вера Третьякова рассказала, что мозг перестает развиваться примерно к 25–30 годам, в этот же период начинается его постепенное старение, передает НСН.