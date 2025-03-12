Служу красиво: съемки с Калюжным могут оказаться на паузе из-за армии

Актер Глеб Калюжный может отправиться служить в армии в ближайшую весеннюю кампанию. Ранее стало известно, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от призыва. Тем временем к выходу готовится целый ряд фильмов с участием звезды подростковой драмы «14+» и «Вампиров средней полосы», некоторые из них могут не выйти вовремя или сильно поменяются без участия актера. Подробнее — в материале «Известий».

Новые фильмы с Глебом Калюжным

Дебютировавший десять лет назад в подростковой драме «14+» режиссера Андрея Зайцева, Глеб Калюжный сегодня — один из самых востребованных молодых актеров. В его фильмографии «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы», «Черная весна», «Трепачи». Только за два первых месяца 2025-го ее пополнили две новые масштабные премьеры — историческая драма «Челюскин. Первые» и остросюжетный детективный экшен «Красный шелк». Впереди ряд других проектов, однако их судьба вызывает вопросы в свете сообщений о том, что, пока актер был на службе у искусства, в отношении него возбудили дело об уклонении от службы в армии и вскоре он может отправиться отдавать долг Родине.

Среди ближайших проектов с Глебом Калюжным, информация о которых есть в открытом доступе, — фильм-концерт «Жванецкий». На экране — лучшие монологи знаменитого автора в исполнении российских артистов, среди которых также Юрий Стоянов, Сергей Маковецкий, Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко и другие. Премьера в кино запланирована на 15 мая. К настоящему моменту лента готова (ее уже показывали в 2024 году на фестивале стриминговых платформ ORIGINAL+Doc и на ряде других площадок), и возможное отсутствие Калюжного ей не угрожает, разве что он не сможет представить картину лично со сцены.

Фото: Красный квадрат Кадр из фильма «Жванецкий»

9 октября 2025 года состоится премьера спортивной драмы «Первый на Олимпе». В картине Артема Михалкова Глеб Калюжный играет юного блокадника Юрия Тюкалова, который после войны посвящает себя спортивной карьере и готовится к Олимпиаде в Хельсинки. Завершены ли съемки, в кинокомпаниях Star Media и «Централ Партнершип», «Известиям» не ответили.

В августе 2024 года стало известно о старте съемок криминальной комедии «Либидо» режиссера Дениса Павлова, в каст которой также вошел Глеб Калюжный. Это полнометражный спин-офф сериалов «Макс и Гусь» и «Зема 3». В центре сюжета наследница криминального бизнеса в исполнении Настасьи Самбурской, которая оказывается втянута в опасные интриги в борьбе за клуб-кабаре, которым владеет. О дате премьеры пока неизвестно, как и о статусе производства проекта. «Известия» направили запрос в кинокомпанию «Вселенная Кино», но на момент публикации материала ответ не получили.

Еще один будущий проект с Глебом Калюжным — ромком «Несвятая Валентина». Лента рассказывает о девушке, которая приобретает аллергию на любовь. Режиссер картины и гендиректор компании Fenix Cinema, отвечающей за производство, Андрей Пантелеев заверил, что съемочный процесс давно завершился.

Фото: Феникс Синема Кадр из фильма «Несвятая Валентина»

— Уже всё сняли. Глеб выполнил свою работу на проекте, он закончил еще в феврале. У нас всё снято, всё хорошо, постпродакшен, — сказал он «Известиям».

В то же время другой собеседник «Известий» из индустрии отметил, что съемками работа артиста в любом проекте, как правило, не ограничивается. После его участие необходимо в озвучании как раз на этапе постпродакшена и в маркетинговой кампании, что обычно предусматривает контракт. Кроме того, некоторые фильмы и сериалы, бывает, требуют досъема.

«Известия» также направили запросы отечественным онлайн-кинотеатрам о наличии в производстве проектов с Глебом Калюжным, но от комментариев стриминги предпочли воздержаться.

Что грозит Глебу Калюжному

По информации «Известий», дело в отношении Глеба Калюжного возбудили по ч. 1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») 6 марта 2025 года. По версии следствия, актер получил повестку и должен был явиться в военкомат в октябре 2024 года, но «умышленно этого не сделал, не имея при этом уважительных причин и оснований для отсрочки и освобождения от прохождения военной службы».

Фото: vk.com/14film Кадр из Фильма «14+ Продолжение»

Сразу после того, как стало известно о возбуждении дела, артист в сопровождении представителей явился в следственный отдел. Ответственность по статье предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

— Это преступление относится к категории небольшой тяжести. Исходя из уголовного законодательства, если лицо впервые привлекается к уголовной ответственности, то наказание в виде лишения свободы не применяется. На практике по этой категории дел наказание чаще всего не связано с лишением свободы. Например, часто назначается штраф, — объяснил «Известиям» адвокат московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры», руководитель практики сложных судебных споров Евгений Розенблат.

На размер наказания, добавил эксперт, могут влиять разные обстоятельства — личность, которая привлекается к уголовной ответственности, ее финансовое состояние и семейное положение. «Известия» связались с представителем актера, но тот оставил ситуацию «без комментариев». Весенний призыв начинается 1 апреля 2025 года.