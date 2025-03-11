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Названы самые подешевевшие новые автомобили в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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За последний год среди представленных на российском рынке автомобилей сильнее, чем у остальных, снизилась цена у кроссовера Voyah Free. Об этом «Известиям» 11 марта рассказали эксперты «Авито Авто», которые проанализировали данные по средним ценам на новые машины в феврале 2025 года и сравнили их с данными за февраль 2024-го.

Voyah Free за год подешевел на 23,8% до 6,09 млн рублей. Следующие два места в рейтинге достались моделям марки «Москвич»: кроссовер с индексом 3 потерял в цене 18,4% (до 1,77 млн рублей), а лифтбэк под названием 6 — 18,1% (до 2,2 млн рублей). Четвертую строчку занял Chery Tiggo 4 Pro (–13,8%; 2,1 млн рублей), а пятую — Omoda S5 GT (–13,3%; 2,48 млн рублей).

Далее в рейтинге по снижению цены расположились Lada Largus (–12,2%; 1,74 млн рублей), Chery Arrizo 8 (–11,7%; 3,1 млн рублей.), Omoda S5 (–9,4%; 2,13 млн рублей), Chery Tiggo 8 Pro Max (–7,2%; 3,87 млн рублей) и Exeed RX (–5,7%; 5,14 млн рублей).

Больше всего за год снизилась цена на автомобили марки Voyah — на 27,8%. На втором месте — бренд BMW, модели которого потеряли в цене в среднем 21,3%. Третью строчку занял «Москвич» (–15,9%), а четвертую — GAC (–8,5%). Также в пятерку вошла марка JAC (–4,6%).

В то же время, средняя стоимость нового автомобиля, по данным аналитиков, за год почти не изменилась и составила 2,98 млн рублей.

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Ранее в этот день сообщалось, что в феврале средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет практически не изменилась у российских, европейских, японских и корейских марок. При этом китайские машины на «вторичке» выросли в цене на 2,6%, до 3,74 млн рублей.

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