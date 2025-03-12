Какой церковный праздник 13 марта: Василий Капельник — что нельзя делать, народные приметы

Ежегодно 13 марта православные верующие чтят память великомученика Василия Исповедника, или Декаполита, жившего в VIII веке. В народном календаре праздник носит название Василий Капельник. В 2025 году он приходится на четверг. Об истории, традициях и приметах даты читайте в материале «Известий».

Какой церковный и народный праздник 13 марта 2025 года

Преподобный Василий Исповедник жил в VIII веке в Византии в период правления императора Льва III Исавра, проводившего жесткую политику иконоборчества, направленную против почитания святых образов.

Василий с юности посвятил себя христианству, приняв монашеский постриг под наставничеством известного аскета Прокопия Декаполита и став его верным учеником. Вместе они проповедовали православие, несмотря на жесткие запреты и гонения, за что были арестованы.

Жестокие пытки и последовавшее за ними длительное тюремное заключение не смогли сломить веру Василия и Прокопия. Они томились в неволе до самой смерти императора Льва III, а после освобождения вернулись к монашескому служению, продолжая укреплять веру у граждан и наставлять их в добродетельной жизни.

Преподобный Василий Исповедник мирно скончался в 750 году, оставив после себя память о духовной стойкости и преданности православной вере, за что впоследствии был канонизирован.

Что сегодня нельзя делать: суеверия и запреты

В народном календаре день памяти святого был известен под «говорящими» названиями свидетельствовавшими об активном пробуждении природы после зимы: Василий Теплый, Василий Капельник.

Утром на Василия у предков было принято посещать храм. Перед иконой святого молились о крепости веры и семейном счастье. Также у него просили защиты от недугов и темных сил.

На Руси в этот день в дом обязательно приносили сосновые ветки, которые, по поверьям, помогали изгнать из жилища злых духов. Хвою также применяли в лечебных целях — из иголок готовили настой, который пили всей семьей. Считалось, что он помогает сохранить здоровье в течение всего года.

А праздник также проводили особый ритуал для лечения водянки у детей. Ребенка укутывали в тулуп, клали у порога, отец загонял овец в дом и снова выгонял на улицу. Люди верили, что животные, переступая через малыша, уносят болезнь с собой.

Святой Василий считался у предков покровителем труда, поэтому в день почитания святого следовало трудиться — те, кто проявлял усердие, могли рассчитывать на щедрый урожай зерновых и удачу в делах.

13 марта действовали различные запреты. Например, не следовало подметать или делать влажную уборку в доме, чтобы не «вымести» удачу и достаток. Люди верили, что, если в праздник начать уборку, весь год придется бороться с трудностями. По этому случаю предки приговаривали: «Помоешь пол на Василия, весь год будешь сидеть без денег».

На Руси верили, что в этот день злые духи, стремясь проникнуть в дом, принимали образ животных или вселялись в нечестивых людей. Поэтому двери держали плотно закрытыми, а по вечерам старались не выходить на улицу без особой надобности.

Праздник Василий Капельник: народные приметы

На Василия Капельника начинал таять снег на крышах. Предки в этот день наблюдали за сосульками и приговаривали: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) — и капель пойдет», «Придет Василий — и зима заплачет». По их форме судили, каким будет урожай. Например, длинные сулили, что вырастет хороший, «долгий» лен.

Дождливый день предвещал теплое и умеренно влажное лето, а ясное небо — обильный урожай. Пасмурная погода сулила ночные заморозки. Если снег таял кругами вокруг деревьев, считалось, что весна будет затяжной.

Ранее «Известия» рассказали о традициях и приметах народного праздника Прокопа Дорогорушителя.