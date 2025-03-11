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12 марта — Прокоп Дорогорушитель: история, традиции, приметы

Народный праздник Прокоп Дорогорушитель отметят в России 12 марта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ежегодно 12 марта православные верующие чтят память христианского монаха и подвижника Прокопия Декаполита, жившего в XIII веке. В народном календаре праздник носит название Прокоп Перезимник, или Дорогорушитель. В 2025 году дата выпадает на среду. О ее истории, традициях и приметах читайте в материале «Известий».

Прокоп Дорогорушитель – 2025: история праздника

Преподобный Прокопий Декаполит родился в XIII веке в восточной части Декаполиса (Десятиградия), недалеко от Галилейского озера. В молодости он решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу, читая молитвы и ведя скромный образ жизни. Духовные подвиги и чистота души сделали святого выдающейся фигурой среди подвижников.

Во времена правления императора Льва Исаврянина в стране начала распространяться ересь, сторонники которой стремились искоренить традицию почитания икон.

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Святой Прокопий, будучи ревностным защитником православной веры, открыто выступил против иконоборчества, разоблачая ложные доводы его сторонников. Его проповеди и бескомпромиссная позиция вызвали гнев императора, и вскоре он оказался в числе гонимых.

По приказу Льва Исаврянина преподобного подвергли суровым пыткам, а затем бросили в тюрьму. Долгие годы он провел в заключении, стойко перенося испытания, пока смерть императора не положила конец гонениям. Прокопий вместе другими святыми мучениками обрел свободу.

Преподобный вернулся к монашеской жизни и провел свои последние годы в молитвах, наставляя многих на путь добродетели и спасения.

Традиции народного праздника, отмечаемого 12 марта

Святой Прокопий упоминается в народном календаре дважды: 5 декабря и 12 марта. В начале зимы отмечается день Прокопа Зимнего, покровителя санных путей. В старину говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит». Эти сезонные ориентиры позволяли крестьянам готовиться к изменениям в погодных и дорожных условиях.

Предки считали, что на Прокопия наступает настоящая весна, снег начинает активно таять, санный путь становится непрочным, талая вода размывает дороги, делая их труднопроходимыми. В народе по этому случаю существовало множество поговорок: «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал», «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз».

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В этот день принято устраивать застолья и заботиться о домашних животных

Поэтому 12 марта на Руси перед выездом со двора было принято «слушать» дорогу, проверять, надежен ли санный путь и ледяной наст. Также в этот день прислушивались к капели. Если она была обильной, в долгий путь отправляться не следовало.

На Прокопия начинался сезон охоты на зайцев. Однако предки верили, что, если этот зверек перебежит дорогу людям, в лес заходить не следует, может случиться беда. Неудачную охоту сулила и перешедшая путь собака.

Что можно и нельзя делать во время празднования Прокопа Дорогорушителя

На Прокопа следовало проводить ритуалы на защиту жилищ от воров. Для этого петли дверей смазывали волчьим жиром, приговаривая: «Как волка серого заяц за горло не возьмет, так и у меня никто ничего не украдет».

Также в праздник было положено принимать любых посетителей, не отказывая никому в гостеприимстве и угощении.

Среди запретов этого дня — ссоры и громкая ругань. Также 12 марта не следовало отправляться в дальнюю дорогу без особой необходимости и отказывать другим людям в просьбах. А женщинам не рекомендовалось заниматься рукоделием — считалось, что можно легко пораниться.

Народные приметы 12 марта

12 марта на Руси наблюдали за природой, чтобы определить, какими будут весна и лето.

Хорошим знаком было увидеть на земле первую зелень. В народе по этому случаю говорили: «У весны нос острый, она везде себе дорогу пробивает». Это означало, что холода окончательно отступили, весна будет ранней и теплой, а лето — жарким. Появление подснежников говорило о том, что пора начинать пахоту.

Дождь на Прокопа сулил такое же дождливое лето. А распустившиеся 12 марта верхушки вербы предвещали, что посевы быстро взойдут.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях народного праздника Тараса Бессонного.

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