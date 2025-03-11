Сенаторы подготовят законопроект по поддержке студенческих семей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 11 марта поручила комитету по науке и образованию подготовить законопроект, который будет включать комплекс обязательных мер по поддержке студенческой семьи.

«Родился ребенок в студенческой семье, ну дайте отдельную комнату в общежитии. Какие проблемы? Я могу привести примеры, где общежития студентке сдают мигрантам и другим. Неужели нельзя дать молодой семейной паре комнату в общежитии? Перевести студента или студентку с платного на бюджетное образование. Создать детские комнаты, где студентка может оставить ребенка на два-три часа пойти на лекции послушать, чтобы не прерывать образование», — сказала Матвиенко.

По ее словам, Министерство труда предложило хорошую инициативу, а именно — пособие по беременности и родам для студенток. Такое пособие будет рассчитываться от минимального размера оплаты труда (МРОТ) по каждому региону. Председатель Совета Федерации добавила, что пособия по беременности и родам для студентов вырастут в 10 раз.

«Эту меру мы тоже заложим в закон», — добавила она.

31 января стало известно, что Минтруд подготовил законопроект, который вводит в 2025 году ежемесячную выплату в размере 72,4 тыс. рублей для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Так, согласно документу, в прошлом году размер ежемесячной денежной выплаты составлял 66,1 тыс. рублей. В 2025 году будут выплачивать женщинам по 72,4 тыс. рублей, в 2026 году — 75,6 тыс. рублей, в 2027 году — 78,6 тыс.