Количество средних компаний в России достигло рекордного показателя
В России действует почти 21 тыс. средних компаний. Это самый большой показатель по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет — с 2017 по 2024 год, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития (Минэк) 11 марта. За год их количество выросло более чем на 2 тыс.
«Несмотря на то что средние предприятия составляют лишь 1% от общего числа юридических лиц, их вклад в экономику существенен. Они обеспечивают занятость 12% работников МСП и формируют 18% всех налоговых поступлений в секторе. Совокупный доход предприятий по итогам 2023 года составил 17,34 трлн рублей», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Наибольшая доля таких предприятий приходится на Москву (24% от общего числа средних предприятий), Санкт-Петербург (8%) и Московскую область (6%). Наблюдается увеличение числа таких компаний в Краснодарском крае и Свердловской области (по 3%).
Наибольшая доля сосредоточена в сферах торговли (33%), производства (23%), строительства (10%), сельского хозяйства (8%), транспортировки и хранения (6%). Доля средних предприятий в обрабатывающих производствах в три раза выше, чем доля МСП в обрабатывающих производствах.
К средним компаниям относятся организации, где работает от 101 до 250 человек и прибыль находится в пределах 0,8–2 млрд рублей в год. Субъекты переходят границу МСП, в случае если доход организации составляет от 2 млрд рублей в год, а штат — 251 человек и более.
Ранее, 7 марта, сообщалось, что в 2024 году малый и средний бизнес в России привлек рекордные 1,18 трлн рублей благодаря государственной поддержке через Национальную гарантийную систему. Это на 8% больше, чем в 2023 году, отметили в Корпорации МСП. Среди отраслей лидерами по объему привлеченных средств стали обрабатывающее производство (252,9 млрд рублей), строительство (236,7 млрд рублей), научно-техническая деятельность (81,5 млрд рублей).